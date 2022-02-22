قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وعرف من بين المعتقلين:
1- محمود صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله
2- المحرر معروف باجس نخلة- مخيم الجلزون
3- مهند العالم- مخيم الجلزون
4- يوسف ابو شريفة- مخيم الجلزون
5- حذيفة البياري- مخيم الجلزون
6- إياد انور السادات- مخيم الجلزون
7- فايز شحادة الطيراوي- مخيم الجلزون
8- محمد مروان الكنش- مخيم الجلزون
9- أحمد عدنان الكنش- مخيم الجلزون
10- طلحة سلامة- مخيم الجلزون
11- محمد سامي حمدان- مخيم الجلزون
12- صدام أمجد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
13- أنس أمجد جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل
14- سائد محمد هارون حلايقة- مخيم العروب
15- مؤيد سامي الشربي- مخيم العروب
16- عز الدين محمد الهور- مخيم العروب
17- رباح بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب
18- أيسر بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب.
المصدر: فلسطين اليوم