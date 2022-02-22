كندا تعلن استعدادها لفرض عقوبات على روسيا على خلفية اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2022 - 04:52

كندا تعلن استعدادها لفرض عقوبات على روسيا على خلفية اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك

منذ 2 ساعة 22 February، 2022
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
أخبار دولية - كندا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقالت جولي في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” إن كندا “تدين بشدة” اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وأضافت: “هذا انتهاك واضح لاتفاقيات مينسك وميثاق الأمم المتحدة وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها”.

وتابعت أن “كندا، مع شركائها وحلفائها، سترد بقوة على هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي”.

وأردفت قولها: “نحن نستعد لفرض عقوبات اقتصادية منفصلة عن تلك المعدّة للرد على أي غزو عسكري روسي جديد لأوكرانيا”.

وختمت قولها: “كندا ستبقى ملتزمة التزاما راسخا بدعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح