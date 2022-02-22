واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2022 - 00:46

واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا

منذ 22 mins 22 February، 2022
علم اميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتّحدة فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوعدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ان الرئيس جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا “يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا”.

وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز “فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل” في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّ هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها “إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح