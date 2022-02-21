مصدر مقرب من الدفاع الروسية: التقرير الأميركي حول الأمر بغزو أوكرانيا يضع بايدن في موقف غبي

وصف مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية تقرير قناة “CBS” حول إعطاء حكومة روسيا أمرا لقواتها بـ”غزو أوكرانيا” بالهراء، مشيرا إلى أنه يضع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في “موقف غبي”.

وقال المصدر التابع للأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان المشتركة العامة للقوات المسلحة الروسية، في حديث لوكالة “نوفوستي” مساء اليوم واوردته “روسيا اليوم”: “مؤلفو هذه المفاجئة وضعوا الرئيس جو بايدن بتخيلاتهم في موقف غبي”.

وفي وقت سابق من اليوم قال مراسل “CBS”، ديفيد مارتين، متحدثا خلال بث القناة ومفسرا تصريحات بايدن التي أدلى بها مؤخرا، إن “الاستخبارات تفيد بأن القوات الروسية تلقت أمرا بغزو أوكرانيا”، دون تقديم أي أدلة تؤكد هذا الخبر، بحسب “روسيا اليوم”.

المصدر: وكالات