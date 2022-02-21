وزير دفاع أوكرانيا: “من غير المناسب” توقع حدوث غزو روسي في اليومين المقبلين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 00:00
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رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين: نمتلك من العقول والإمكانات التي تؤهّلنا لإعادة بناء لبنان الجديد
السيد صفي الدين: إذا أراد الأميركي أن يأخذنا للضغط الأقصى يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا
قناة 12 الصهيونية: ندعو لهزيمة حزب الله في صناديق الاقتراع وهناك امكانية بأن يفقد الحزب وحلفاؤه الأغلبية في الانتخابات
القناة 12: بعض النواب سيغادرون التيار الوطني الحر إلى القوات اللبنانية برئاسة صديق اسرائيل في الحرب اللبنانية سمير جعجع
عبد اللهيان: ندعو جميع الدول لدعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة في سياساته الداخلية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي
عبد اللهيان: نؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعقد اجتماعا طارئا الاثنين لبحث الأزمة الاوكرانية
وزير الخارجية الأميركي: الغزو الروسي لأوكرانيا بات وشيكا وأعددنا مع حلفائنا حزمة عقوبات ضد موسكو في حال حصول ذلك
السفارة الأميركية في موسكو تحذر رعاياها من هجمات محتملة في الأماكن العامة في روسيا والحدود مع أوكرانيا
الكرملين: بوتين يؤكد في اتصال مع ماكرون على ضرورة أن ياخذ الناتو وواشنطن مطالب روسيا الأمنية على محمل الجد
الإليزيه: ماكرون وبوتين يتفقان على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تقرر إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتصال مع ماكرون: نطالب باجتماع المجموعة الثلاثية وإعلان وقف إطلاق نار فوري
المغرب: الآلاف يتظاهرون في مدن عدة احتجاحا على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية
وزيرة الاقتصاد الصهيونية أورنا باربفاي تزور المغرب لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع سلطات الرباط
السودان: مقتل مواطن خلال قمع قوات الأمن لتظاهرة قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ضمت آلاف المعارضين للحكم العسكري
رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد يدشن رسمياً المرحلة الاولى من انتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة
مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015
الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط مدينة أوتاوا بعد شلّه لمدة 24 يوما من قبل سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة التلقيح
البرازيل: ارتفاع عدد القتلى إلى 152 نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات في مدينة بيتروبوليس
أستراليا تعيد فتح حدودها مع الخارج أمام جميع السياح المطعمين بعد عامين من الإغلاق الصارم للحد من تفشي كوفيد-19
مئات النيباليين يتظاهرون رفضا لمنحة أميركية تمهد لنشر جنود أميركيين في النيبال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس الوزراء الاثيوبي: المياه ستتدفق الى السودان ومصر وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر
مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015
الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط مدينة أوتاوا بعد شلّه لمدة 24 يوما من قبل سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة التلقيح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نعلن وقوفنا الكامل مع أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا
فايننشال تايمز عن وزير المالية الألماني: نخشى تعرض اقتصادنا للشل في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز
الخارجية الصينية: يجب التوصل لخارطة طريق لتفكيك الأزمة الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير دفاع أوكرانيا: “من غير المناسب” توقع حدوث غزو روسي في اليومين المقبلين
منذ 2 ساعة
20 February، 2022
الأزمة الأوكرانية
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