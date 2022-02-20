الاليزيه : محادثات مرتقبة “خلال الساعات المقبلة” بين ماكرون وبايدن وشولتس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 19:56

الاليزيه : محادثات مرتقبة “خلال الساعات المقبلة” بين ماكرون وبايدن وشولتس

منذ 56 mins 20 February، 2022
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية  أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات “خلال الساعات المقبلة” مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي قد يجري محادثات أيضًا مع رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراغي وكذلك مع “شركاء مقربين آخرين”.
ويأتي ذلك بعدما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا على “تكثيف الجهود الدبلوماسية” في الملف الأوكراني، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.

المصدر: ا ف ب

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