أمير عبداللهيان: على امريكا والترويكا الأوروبية اتخاذ قرارات سياسية واظهار إرادة حقيقية بشأن التوصل الى اتفاق

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع عبداللهيان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الاحد، بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

واشاد وزير الخارجية بدور بوريل وايضاً انريكي مورا الذي يتولى عملية التنسيق خلال المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية، منوهاً بإرادة ايران للتوصل في نهاية المطاف الى اتفاق جيد.

واكد أن الجمهورية الاسلامية “قدمت في هذا السياق كافة المبادرات والاقتراحات اللازمة”، موضحاً أنه “لولا المبادرات الايرانية، لما اقتربنا الى هذا الحد من الاتفاق”؛ مؤكدا في الوقت نفسه على “الطرف الآخر” أن لا يتجاهل “الخطوط الحمر” التي وضعتها طهران.

إلى ذلك، استعرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، الأقسام المختلفة للنص الذي دخل حيز النقاش حول “الغاء الحظر والتعهدات النووية والتحقق والحصول على الضمانات”. وأعلن بوريل خلال اللقاء عن رأيه في هذا الخصوص؛ بصفته منسق الاتفاق النووي. واتفق الجانبان الايراني والاوروبي على استمرار المشاورات بينهما.