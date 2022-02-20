السيد صفي الدين: نمتلك من العقول والإمكانات ما يؤهّلنا لإعادة بناء لبنان الجديد القويّ المقاوم

أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّ “مقاومتنا شعبية وسياسية وجهادية وثقافية وإجتماعية وقدّمت نماذج هامّة ورائدة في كلّ المجالات”، موضحاً أنه “يجب أن يعرف كل اللبنانيين ويجب أن يعرف الأميركيون، أنه إذا استمرّت هذه الضغوطات واستمرّ هذا اللؤم وهذا الحقد على اللبنانيين في معيشتهم وفي مالهم لن يكون أمامنا خيار إلّا أن نعتمد على أنفسنا وأن نبني بلدنا كما يجب أن تُبنى الأوطان”.

وخلال لقاء لجان العمل في المؤسسات التربوية والذي أقيم في المدينة الكشفية في زوطر الشرقية بمشاركة مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون وشخصيات وفعاليات، أوضح السيد صفي الدين أنه “نمتلك من العقول والإمكانات والقدرات التي تؤهّلنا إن شاء الله مع كل المخلصين والشّرفاء لإعادة بناء لبنان الجديد القويّ المنيع المقاوم المحصّن المستقلّ، والذي يحفظ سيادته البحرية والبرية ونفطه وثرواته المائية ويحفظ حاضرة ومستقبل هذا البلد للأجيال الآتية”.

هذا ولفت السيد صفي الدين إلى أننا “سنجترح من هذه الضغوطات معجزة بناء لبنان الجديد على أولويات جديدة وعلى ثقافة جامعة حقيقية لكلّ الطوائف والمذاهب والمناطق بعيدًا عن الزعماء والمتسلّطين والإقطاعيّين الذين تحكّموا بالبلد على مدى أكثر من سبعين ثمانين عام إلى يومنا هذا”، مؤكداً أنه “لدينا قضية المقاومة وهي العامود الفقري في كل هذه القوة والقدرة دونها لا مجال أن نبني لا لبنان جديد ولا إقتصاد”، مشيراً إلى أن ” من يمنع اللبنانيين من بناء إقتصاد حقيقي هي الولايات المتحدة الأميركية”.

المصدر: موقع المنار