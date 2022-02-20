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February 20 2022 - 07:22

لقاحات كورونا.. حديث جديد عن فعاليتها

منذ 1 ساعة 20 February، 2022
Corona Pfizer 11
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أكد تقرير نشرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فعالية لقاحات كورونا تظل مرتفعة في أول شهرين بعد تلقي جرعة معززة، لتبدأ بالتضاؤل بعد ذلك.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة التي تفشى فيها المتحور “أوميكرون”، سجلت جرعات اللقاحات المعززة المضادة ل‍كورونا حماية من دخول قسم الطوارئ في المستشفيات بنسبة 87، 91% على التوالي، بالنسبة للشهرين التاليين للجرعة الثالثة.

وأوضحت المراكز الأمريكية أنه بحلول الشهر الرابع بعد الجرعة المنشطة، انخفضت الحماية إلى 66، و78 % على التوالي.

المصدر: مواقع

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