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February 20 2022 - 05:12

أكثر من 1.23 مليار شخص يتلقون المطعوم الكامل ضد كورونا في بر الصين الرئيسي

منذ 8 mins 20 February، 2022
Corona China Delta
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت الصين أنه تم تطعيم أكثر من 1.23 مليار شخص ضد فيروس كورونا بشكل كامل في البر الرئيسي الصيني.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ في مؤتمر صحفي: “تم استخدام أكثر من 3.07 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الجمعة”.
وأضاف المتحدث أن “البلد لا يزال يواجه خطر تفشي الفيروس، نظرا لحالات العدوى الجماعية محلية العدوى الناتجة عن رحلات العودة واستئناف العمل بعد عطلة عيد الربيع”.
وبدأت الصين برنامج التطعيم العام الماضي مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.

المصدر: وكالة شينخوا

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