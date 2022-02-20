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February 20 2022 - 01:16

أصوات انفجارات تدوي بضواحي دونيتسك في شرق أوكرانيا

منذ 1 ساعة 20 February، 2022
جنود أوكرانيون في دونيتسك
أخبار دولية - اوكرانيا

أفادت وكالة “نوفوستي” بأن أصوات انفجارات عديدة سُمعت ليلة السبت في ضواحي دونيتسك شرق أوكرانيا.

وتزامن دوي الانفجارات مع إعلان سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد عن تعرضها للقصف من 6 اتجاهات.

وفي وقت سابق من يوم السبت، اتهمت سلطات الجمهورية القوات الموالية للحكومة الأوكرانية بتنفيذ عمليتي قصف جديدتين في المنطقة.

وتشهد منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا تصعيدا متزايدا، حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وأعلنت الجمهوريتان التعبئة العامة وشرعتا في إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما، وهذا ما نفته كييف.

المصدر: روسيا اليوم

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