“تويتر” تسمح بتقنية مثيرة للجدل

كشفت منصة التدوين المصغر “تويتر”، عن تقنية جديدة، وصفتها تقارير صحفية بأنها مثيرة للجدل؛ لأنها ستجعل مستخدميها مدركين للمستخدمين ذوي الشخصية الحقيقية من غيرهم.

وأوضحت “تويتر” في بيان رسمي أنها تنوي تعميم تلك التقنية التي كانت تختبرها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، المعروفة باسم “بوت”، والتي تسمح لمستخدميها بتشغيل حسابات آلية تعمل من تلقاء نفسها.

وسيظهر للمستخدمين على الملفات الشخصية للحسابات أن هذا الحساب يعمل بصورة آلية؛ وفقًا لما قاله المتحدث باسم “تويتر” كيلستي كارسويل.

وتشير “تويتر” إلى أن تلك الحسابات قد تكون مفيدة في تقديم معلومات حيوية للمستخدمين مثل أحوال الطقس، وما إلى ذلك من معلومات.

ولكن لم تردّ “تويتر” على تساؤل من موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، حول ما إذا كان يمكن لبعض المستخدمين استخدام تلك الحسابات الآلية بصورة ضارة وفي عمليات غير متلائمة مع سياسات المنصة.

ولم تعلن “تويتر” بعدُ آلية تدقيق تلك الحسابات الآلية لاكتشاف الحسابات المخالفة لقواعدها وسياساتها.

ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان آخر من “تويتر” بإضافة ملصق لإحياء ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، ولكن لم يتم طرحه حتى الآن، ولم تعلن بعد عن موعد طرح هذه التقنية الجديدة.

المصدر: فلسطين الان