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February 18 2022 - 06:40

الدفاع الروسية: 68 طائرة استطلاع أجنبية حلقت قرب حدود روسيا خلال أسبوع

منذ 2 ساعة 18 February، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 68 طائرة أجنبية أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأوردت صحيفة “النجم الأحمر” التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 47 طائرة استطلاع و21 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

وأشارت بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت مرتين لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، وأن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.

المصدر: وكالات

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