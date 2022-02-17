مادورو: روسيا وفنزويلا تتفقان على تكثيف التعاون العسكري

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن “روسيا وفنزويلا استعرضتا خطط التعاون في المجال العسكري واتفقا على زيادة هذا التعاون لحماية السلام والسيادة في البلاد”.

وأضاف مادورو خلال كلمة مشتركة في كاراكاس مع نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف “لقد راجعنا التعاون العسكري مع الجانب الروسي ووافقنا على اتجاه التعاون العسكري القوي بين روسيا وفنزويلا لحماية السلام والسيادة وحماية وحدة الأراضي”.

وبحسب مادورو، تلقى قائد القوات المسلحة الفنزويلية، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، وهيئة الأركان العامة للجيش الفنزويلي تعليمات واضحة لتوسيع التدريب العسكري والتعليم والتعاون مع روسيا.

والتقى الأربعاء وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، الذي يترأس اللجنة الحكومية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني مع فنزويلا، مع نائب الرئيس التنفيذي الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، وزير النفط، طارق العيسمي.

وعقب الاجتماعات، قال بوريسوف إن روسيا وفنزويلا تعتزمان توسيع المشاريع والعمل على مبادرات تعاون واعدة وزيادة حجم التجارة التي نمت “قرابة 50٪” العام الماضي.

المصدر: روسيا اليوم