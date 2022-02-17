وزيرة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات ضد روسيا ستكون له “تداعيات عالمية”

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن فرض عقوبات ضد روسيا في حال “غزوها أوكرانيا” ستكون له “تداعيات عالمية”.

وقالت يلين في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: “إنه في حال فرض العقوبات نريد بالطبع أن تتكبد روسيا الكلفة الأكبر.. لكننا نلاحظ أنه ستكون هناك بعض التداعيات العالمية جراء هذه العقوبات”.

وأضافت يلين أن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل مع الأوروبيين لتطوير سلسلة من العقوبات المالية التي يمكن أن تؤثر على “الأفراد أو الشركات” و”بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات”.

وبحسب الوزيرة، تعمل واشنطن مع الاتحاد الأوروبي لحمايته بأكبر قدر ممكن من “التأثير السلبي” للعقوبات، في محاولة لضمان إمداد القارة بموارد الطاقة.

وقالت: “الإدارة الأمريكية تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة، من خلال ضمان استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية