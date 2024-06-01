رجال أعمال إيطاليون سيحضرون منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي “سرا”

صرح رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا بأن حوالي 15 من رجال الأعمال الإيطاليين يعتزمون المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام دون الإعلان عن ذلك.

وقال فيتوريو توريمبيني في حديث لوكالة “نوفوستي” نشر اليوم السبت: “يفضل رجال الأعمال الإيطاليون عدم الإفصاح عن وجودهم في منتدى بطرسبورغ ويعقدون اجتماعاتهم هناك متخفين”.

وأكد توريمبيني أنهم شاركوا في أعمال منتدى بطرسبورغ العام الماضي بشكل “غير رسمي”.

وأضاف أن “رجال الأعمال الإيطاليين لن يتجاهلوا منتدى بطرسبورغ هذا العام أيضا، وعلى حد علمي، سيحضره حوالي 15 شخصا لفحص الأجواء بهدف إقامة اتصالات مع زملائهم الروس”.

وستجري فعاليات “منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024” في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي.

المصدر: نوفوستي