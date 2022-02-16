لجنة تحديث قانون البلديات استكملت مناقشة المواد 36 لغاية 73 وعدلت بعضها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 20:08

لجنة تحديث قانون البلديات استكملت مناقشة المواد 36 لغاية 73 وعدلت بعضها

منذ 1 ساعة 16 February، 2022
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لبنان

عقدت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها، الثانية عشرة من ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: آلان عون، الوليد سكرية، زياد حواط وبلال عبد الله.

كما حضر عن وزارة الداخلية المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في الوزارة بالتكليف فاتن أبو حسن والرائد حسان دياب، وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية الدكتور أندريه سليمان وسابين حايط.

وتابعت اللجنة درس تحديث قانون البلديات من خلال البحث في اقتراحات القوانين الواردة إلى اللجنة في هذا المجال وإجراء التعديلات اللازمة، بالتعاون مع ممثلي المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية.

واستكملت مناقشة المواد 36 لغاية 73 وعدلت بعضها على أن يصار البت ببقية المواد في جلسات لاحقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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