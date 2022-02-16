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February 16 2022 - 17:04

الصومال: مقتل شخصين وجرح 20 بهجمات لحركة الشباب

منذ 14 mins 16 February، 2022
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أخبار دولية - الصومال

أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل شخصين وجرح 20 آخرين، في هجمات متزامنة شنتها “حركة الشباب” على مراكز للشرطة في العاصمة مقديشو ومحيطها ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبدي فتاح عدن حسن: “استهدف إرهابيون بسيارة مفخخة مركز الشرطة في مقاطعة كاكسدا ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين في المناطق المجاورة”، مبينا أن “المهاجمين استولوا كذلك على سيارة للشرطة، التي تلاحقهم حاليا”.

وأكد أن “متطرفين استهدفوا أيضا حي دار السلام في محيط مقديشو، في إطار هجوم ثان، مما أدى إلى مقتل شابتان وجرح 16 مدنيا وثلاثة عناصر من قوات الأمن”.

وتبنت حركة الشباب الهجمات، مؤكدة أنها استهدفت ستة مواقع في العاصمة ومحيطها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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