المبعوث الأممي إلى سوريا: متفائل أكثر من قبل بشأن الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الأربعاء، بعد لقائه مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أنه متفائل أكثر من قبل بشأن الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية ويأمل أن تحدث في آذار/مارس المقبل”.

بيدرسون أضاف للصحفيين، أن لقاءه مع المقداد كان عميقاً “ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية”،قائلاً “ناقشنا أيضاً طبيعة مهمتي وتطبيق القرار 2254 ، وجرى التأكيد على أن الحكومة السورية لا تزال ملتزمة بهذا القرار”. وأضاف أن “اللقاء تناول أيضاً، مسار اللجنة الدستورية وضرورة إحراز التقدم فيه”.

بيرسون قال إنه “تحدث بشكل مطول خلال اللقاء، عن خطة الخطوة خطوة التي اقترحها سابقاً في جنيف وجدواها وعن نتائج المحادثات التي “أجريتها حتى الآن مع الروس والاميركيين والأوروبيين وعدة دول أخرى واتفقنا على مواصلة هذه المحادثات”.

وتابع ” بعد محادثاتي اليوم يمكنني القول إنني أكثر تفاؤلاً بأنه ستكون هناك جولة سابعة من المحادثات لإنجاز مسودة دستور في وقت ما، في آذار المقبل، وبالنسبة للجولة السابعة، لدينا اتفاق حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى وبقي أمامنا مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس”.

وختم بالقول إن نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر”.

وكان بيدرسون وصل أمس إلى دمشق والتقى في وقت سابق اليوم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

المصدر: سبوتنيك