لافرنتييف: نقل مكان عمل اللجنة الدستورية السورية له دلالات سياسية

قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن البحث عن مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية اكتسب صبغة سياسية، بسبب العقوبات السويسرية ضد روسيا.

وذكر أن التفاوض لا يزال مستمرا حول هذا الموضوع، ونوه بأن روسيا أشارت في محادثات نور سلطان مع الدول الضامنة الأخرى لعملية “أستانا” (تركيا وإيران) إلى اهتمامها بنقل موقع المفاوضات من جنيف.

وأضاف: “هنا، بالطبع، سيعتمد القرار إلى حد كبير وبشكل مباشر على الدول الضامنة. الآراء لا تزال مختلفة. أريد أن أقول مرة أخرى إن القضية هنا ليست تقنية أو لوجستية بحتة، بل تتسم بالفعل بدلالة سياسية، لأن سويسرا تتهافت أكثر من الآخرين بشأن العقوبات والخطاب المناهض لروسيا”، وهو ما يجعل العمل هناك صعبا في مثل هذه الظروف.

تستضيف كازاخستان يومي 15 و16 حزيران/يونيو، الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية “أستانا” بشأن التسوية في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات