بايدن يحذّر من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة في حال غزت روسيا أوكرانيا

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين من أن غزوا روسيا لأوكرانيا من شأنه أن يرفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكنّه أكد أن إدارته تبذل جهودا للتخفيف من وطأة اضطراب الأسواق العالمية للطاقة في حال اندلاع نزاع.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض “إذا ما قرّرت روسيا غزو أوكرانيا، ستكون لهذا الأمر تداعيات هنا”.

وتابع “لن أدعي بأن الأمر لن يكون مؤلما. ستكون لذلك تداعيات على أسعار الطاقة”، في حين أدت بالفعل المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط التي تسجّل حاليا أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام.

وقال بايدن “ننسق مع كبار مستهلكي ومنتجي النفط”، وتابع “سأتعاون مع الكونغرس للمساعدة في حماية المستهلكين والاستجابة إلى ارتفاع الأسعار” في محطات التوزيع.

المصدر: ا ف ب