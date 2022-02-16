اكتشاف جديد يساعد بتصميم لقاحات وعلاجات قادرة على وقف كورونا

توصل فريق بحثي من معهد سكريبس للأبحاث بأميركا إلى موقع ضعيف يوجد في البروتين الفيروسي الرئيسي لفيروس كورونا وهو بروتين الأشواك (سبايك) الذي يمنح الفيروس شكله التاجي الشهير.

وكشف العلماء في دراسة نشرت مؤخراً بدورية (سيانس ترانسليشن ميدسين) أن استهداف هذا الموقع يمكن أن يساعد في تصميم لقاحات واسعة المفعول وعلاجات بالأجسام المضادة قادرة على وقف أوبئة فيروس كورونا في المستقبل موضحين أنهم قاموا بتعيين النطاق الذري للموقع الذي يرتبط به الجسم المضاد على بروتين (سبايك) الخاص بفيروس كورونا وأظهروا أن نفس النطاق موجود في فيروسات عائلة كورونا المعروفة الأخرى وأثبتوا باستخدام نماذج حيوانية أن الجسم المضاد يحمي من فيروسات هذه العائلة.

واستخدم فريق البحث علم البلورات بالأشعة السينية وتقنيات أخرى لرسم خريطة دقيقة لموقع ارتباط الجسم المضاد على بروتين (سبايك) وأظهروا أن نفس الموقع موجود في معظم فيروسات (بيتا) التاجية الأخرى ما يساعد على تفسير التأثير الواسع للجسم المضاد على هذه الفيروسات.

وقال رايس أندرابي من قسم علم المناعة والأحياء الدقيقة في (معهد سكريبس للأبحاث) : “نأمل أن يساعدنا تحديد هذا النطاق الذري في تطوير لقاحات وعلاجات بالأجسام المضادة تعمل ضد جميع فيروسات عائلة بيتا التاجية بما في ذلك فيروسات كورونا التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر في المستقبل”.

المصدر: وكالات