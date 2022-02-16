باحثون ايرانيون ينتجون عقارا لمعالجة التهابات الامعاء

أعلن مساعد رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية لشؤون الأبحاث والتكنولوجيا عن إنتاج عقار “ميسالازين”، الذي يستخدم في معالجة مضاعفات التهاب الأمعاء، من قبل الباحثين الايرانيين في الجامعة.

وقال مساعد رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية لشؤون الابحاث والتكنولوجيا، برويز شهابي: : حتى الآن، كان تم استيراد هذا الدواء المهم في مجال الطب من دول أجنبية، وفي كل عام كان يكلف البلاد حوالي مليون دولار لهذا الغرض، وبإنتاجه الوفير يمكن توفير هذه التكلفة الباهظة.

واوضح أن إنتاج الميسالازين يتم لأول مرة في إيران بواسطة باحثين وعلماء من جامعة تبريز للعلوم الطبية، مضيفا: إن إنتاج هذا الدواء تم من قبل إحدى الشركات المعرفية الموجودة في مركز أبحاث العلوم الصيدلانية التطبيقية بهذه الجامعة، وفي الأيام المقبلة سيبدأ إنتاجه بكميات كبيرة وسيتم توزيعه في جميع أنحاء البلاد.

وتابع شهابي قائلا: يستخدم عقار “ميسالازين” لعلاج التهاب القولون التقرحي، وهو مرض التهاب الأمعاء الذي يمكن أن يسبب القرحة ونزيف الجهاز الهضمي. مشيرا الى ان آلام البطن والإسهال من أعراض هذا النوع من الأمراض التي يعتبر الميسالازين من الأدوية الشهيرة والمؤثرة والعملية للغاية لعلاجه.

المصدر: وكالة انباء فارس