مراد يستقبل العميد مصطفى حمدان: لمواجهة التحديات بروح وطنية عالية المطلوب مشروع انقاذي يتجاوز الانقسامات

استقبل رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، بحضور الوزير حسن مراد، ونائب رئيس حزب الاتحاد المحامي احمد مرعي، العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون ممثلة بالاخوين فؤاد حسن ومحمد قليلات.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما يمر به الوطن من تحديات وازمات واستحقاقات دستورية وشدد الطرفان على ضرورة مواجهة ما تمر به البلاد بروح وطنية عالية والتمسك بمشروع انقاذي يتجاوز الانقسامات.

كما جرى التباحث بالاوضاع الداخلية ولاسيما التحضيرات التي ترافق الاستحقاق الانتخابي القادم والاصطفافات السياسية والمشهد العام.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق الدائم في المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان وشعبه، مؤكدين على اهمية مواجهة المشاريع الصهيونية التي تقف وراء العديد من الازمات للاستفادة منها في اضعاف الوطن وفرض شروط على المفاوض اللبناني في عملية الترسيم انتقاصا من حقوق لبنان وسيادته على ارضه ومياهه.

المصدر: موقع المنار