حركة حماس: زيارة “بينيت” إلى البحرين محاولة بائسة لإضفاء شرعية على الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع :” إن زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين محاولة بائسة لإضفاء شرعية على الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وأكد القانوع في تصريح لوكالة “شهاب”، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة مستنكرة ومدانة، ولا تُعبر عن نبض الشارع البحريني الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد القانوع على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الإرهاب الحقيقي في المنطقة وأن عمليات التطبيع التي يقوم بها هنا وهناك لا يُمكن أن تُحقق له الأمان.

ووصل بينيت مساء الاثنين إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة احتلال لدولة البحرين التي تُعد مع دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع الاحتلال بوساطة أمريكية في أيلول/سبتمبر 2020 وتأتي هذه الزيارة في أعقاب قيام بينيت ورئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارات رسمية إلى الإمارات في الأسابيع الماضية.

وبيّن القانوع أن الاحتلال يسعى من خلال عملية التشبيك والتطبيع مع الدول العربية إلى التوسع والتمدد في المنطقة العربية، وأضاف “كافة محاولات الاحتلال لن تنجح في تغيير وجهه الحقيقي كونه احتلال جاثم على أرض فلسطين وأنه مصدر خلاف وإرهاب لكل المنطقة”. ومن المقرر أن يجتمع “بينيت” اليوم الثلاثاء مع ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ثم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين ولقاءات مع الجالية اليهودية.

المصدر: وكالة شهاب