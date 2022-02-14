إحياء ذكرى الشهداء القادة بمكان استشهاد السيد عباس الموسوي في بلدة تفاحتا الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 18:44

إحياء ذكرى الشهداء القادة بمكان استشهاد السيد عباس الموسوي في بلدة تفاحتا الجنوبية

منذ 2 ساعة 14 February، 2022
إحياء في تفاحتا
لبنان

أحيا حزب الله ذكرى الشهداء القادة الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي وعماد مغنية، بمراسم تكريمية أقامها عند نصب سيد شهداء المقاومة الإسلامية في مكان استشهاد الموسوي في بلدة تفاحتا الجنوبية.

وتخلل الإحياء أداء ثلة من المقاومين التحية، ثم قدمت مشهدية فنية تحاكي قصص المقاومين والشهداء منذ الانطلاقة، في حضور شخصيات وفاعليات.

وشارك فيها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض ورئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود وشخصيات وفاعليات وعلماء دين وفصائل فلسطينية، جددوا الولاء لنهج المقاومة والشهادة.

بدوره، أثنى الشيخ حمود على “دور المقاومة الجبار في حماية أهلنا وحماية لبنان من أي حماقة يرتكبها العدو الاسرائيلي”.

وفي الختام، ألقى فياض كلمة جدد فيها “العهد بالمضي على درب الشهداء الذين صنعوا النصر والمجد لأمتنا”.

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