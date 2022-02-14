إيران تكشف عن مشروع بناء قاعدة فضائية جديدة لإطلاق الأقمار الصناعية

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن “إعداد خطة لبناء قاعدة فضائية جديدة جنوب شرق البلاد لإطلاق الأقمار الصناعية”.

وقال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة جابهار الحرة، نصر الله إبراهيمي، في تصريح خلال لقائه برئيس منظمة الفضاء الإيراني: “إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة، مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء”.

وأضاف إبراهيمي، أنّ “منطقة جابهار، ستتحول إلى أحد المراكز الرئيسية في البلاد لإنتاج الصلب والبتروكيمياويات”، لافتاً إلى أنها “ستتحول إلى مركز رئيسي في إيران للخبرات والتقنيات، فضلاً عن ميزاتها الاقتصادية”.

المصدر: الميادين