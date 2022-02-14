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February 14 2022 - 09:12

السفارة اليابانية في كييف تعلن مغادرة معظم موظفيها

منذ 30 mins 14 February، 2022
اليابان
اليابان
أخبار دولية - اليابان

أعلنت السفارة اليابانية في كييف، أن معظم موظفيها سيغادرون أوكرانيا في أعقاب التعزيزات العسكرية لموسكو بالقرب من الحدود بين البلدين.

ونصحت اليابان، مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد على الفور، وأبلغتهم في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها السفارة، بأن وظيفتها ستكون محدودة أكثر اعتبارا من اليوم حيث سيبقى “عدد قليل” من الموظفين في البلاد.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي للصحافيين يوم السبت، إنه طلب من اليابانيين في أوكرانيا إجلاءهم “على الفور وبأكثر الطرق أمانا”.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد موظفي السفارة الذين سيبقون في البلاد إلى أقل من 10، بمن فيهم السفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا، بحسبما قال مسؤول حكومي ياباني في طوكيو.

المصدر: وكالات

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