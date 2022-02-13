مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المتواجدين على حاجز الجلمة شمال جنين (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 22:42

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المتواجدين على حاجز الجلمة شمال جنين (قناة الأقصى)

منذ 54 mins 13 February، 2022
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