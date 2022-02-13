مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 13-02-2022

من حيِّ الشيخ جراح المقدسي الى دوارِ اللؤلؤة البحريني ، قصةُ قمعٍ واحدةٌ تحكي عن مأساةِ شعبينِ تَشَاركا بمحبتِهما للارضِ وحرصِهِما على العِرض. فالجرحُ لا يزالُ على نَزفِه في حيِّ الشيخ جراح ، فبِما تيسرَ يقاومُ الاهالي اخطاراتِ الاخلاءِ من سلطاتِ الاحتلالِ الصهيونية ، ووصلت اعتداءاتُ المستوطنينَ الليلَ بالنهارِ في محاولةٍ لقضمِ بيتٍ آخرَ من بيوتِ الفلسطينيين.

عضوُ الكنيست (ايتمار بن غفير) ينصبُ خيمةً قُبالةَ منزلِ عائلةِ سالم مدعوماً بقنابلِ الغازِ وهِراواتِ جيشِ الاحتلالِ وسطَ صيحاتِ الاهالي: أين النخوةُ العربية؟ في وقتٍ كانت الضيافةُ العربيةُ تتخطى كلَّ حدودِ اللياقةِ لتستقبلَ على الرحبِ والسَعةِ ضابطَ ارتباطٍ صهيونياً دائماً في البحرينِ التي يُحيي شعبُها غداً الذكرى الحاديةَ عشرةَ لثورتِه.

حراكٌ سلميٌ وصبرٌ أيوبيٌ قوبلَ دائماً بالقمعِ والوحشية ، فيما البعضُ في لبنانَ أسرى عقدةِ استرضاءِ الملوكِ والامراءِ على حسابِ كراماتِهم والكرامةِ الوطنيةِ قالَ عضوُ المجلسِ المركزي في حزبِ الله الشيخ نبيل قاووق الذي اضافَ ولاننا لا نعاني من عقدةِ استرضاءٍ لاحد ، فانَ حزبَ الل اعترضَ على طريقةِ اقرارِ الموازنةِ بالشكلِ والمضمونِ معَ التأكيدِ على ضرورةِ مواصلةِ جلساتِ الحكومةِ لما فيهِ مصلحةُ لبنان.

البلدُ الذي يحتفلُ شعبُه بذكرى قادتِه الشهداء. الضرائحُ تزينت باكاليلِ الوردِ اليومَ وهُمُ الذين زينوا البلدَ بعمر طويلٍ من الجهادِ على أن تُتوّجَ الاحتفالاتُ باحتفالٍ مركزيٍ وكلمةٍ للامينِ العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يومَ الاربعاءِ المقبل.

المصدر: قناة المنار