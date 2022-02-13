انتخاب الرئيس الألماني شتاينماير مرة ثانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2022 - 16:24

انتخاب الرئيس الألماني شتاينماير مرة ثانية

منذ 27 mins 13 February، 2022
فرانك شتاينماير
أخبار دولية - المانيا

إنتخب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد لولاية ثانية، بعد أن اكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديموقراطية الوطنية.

وشغل الديموقراطي الاشتراكي (66 عاما) مرتين منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، قبل تخلّيه عن هذا الدور وتوليه منذ العام 2017 منصب رئيس الدولة الذي يُعتبر فخريا إلى حد كبير.

ويحظى الديموقراطي الاجتماعي ذو الشعبية والشعر الأبيض والابتسامة، بدعم الائتلاف الحكومي بقيادة حزبه المتحالف مع الخضر والليبراليين، فضلًا عن جزء كبير من المحافظين.

وخاض السباق ثلاثة مرشحين آخرين اقترحهم اليسار الراديكالي واليمين المتطرف وحزب صغير من أصل بافاري.

وانتخب الرئيس في بداية فترة ما بعد الظهر بالاقتراع السري ودون مناقشة مسبقة من قبل الجمعية الفدرالية المؤلّفة من نواب من البوندستاغ وعدد مماثل من المندوبين المعيّنين من قبل الأقاليم والأحزاب، أي 1472 ناخبًا.

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح