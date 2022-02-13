انتخاب الرئيس الألماني شتاينماير مرة ثانية

إنتخب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد لولاية ثانية، بعد أن اكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديموقراطية الوطنية.

وشغل الديموقراطي الاشتراكي (66 عاما) مرتين منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، قبل تخلّيه عن هذا الدور وتوليه منذ العام 2017 منصب رئيس الدولة الذي يُعتبر فخريا إلى حد كبير.

ويحظى الديموقراطي الاجتماعي ذو الشعبية والشعر الأبيض والابتسامة، بدعم الائتلاف الحكومي بقيادة حزبه المتحالف مع الخضر والليبراليين، فضلًا عن جزء كبير من المحافظين.

وخاض السباق ثلاثة مرشحين آخرين اقترحهم اليسار الراديكالي واليمين المتطرف وحزب صغير من أصل بافاري.

وانتخب الرئيس في بداية فترة ما بعد الظهر بالاقتراع السري ودون مناقشة مسبقة من قبل الجمعية الفدرالية المؤلّفة من نواب من البوندستاغ وعدد مماثل من المندوبين المعيّنين من قبل الأقاليم والأحزاب، أي 1472 ناخبًا.

المصدر: وكالة سبوتنيك