الشيق قاووق: حزب الله حريص على استمرارية جلسات الحكومة

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “قضية البحرين هي قضية شعب مظلوم مقهور يتعرض للقمع والتهميش والتمييز، وتنزع الجنسية من أبناء البلد الأصيلين وتمنح للأجانب والغرباء، كما أن النظام البحريني يمارس سياسة الإنبطاح مع العدو والتشدد والقمع مع أبناء البلد”.

وخلال لقاء سياسي أقامه الحزب في حسينية بلدة الشهابية الجنوبية مع عدد من الفاعليات والأهالي، أشار الشيخ قاووق إلى أن “بعض المسؤولين في لبنان أسرى عقدة استرضاء السعودية على حساب كراماتهم والكرامة الوطنية، ونحن لا نعاني من أي عقد استرضاء لأحد”.

وأكد أن “حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة، ولذلك اعترض على طريقة إقرار مشروع الموازنة لأنها غير مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون، ولدينا ملاحظات وتعديلات هامة على بنودها، وسنعمل على إقرارها عند مناقشتها في مجلس النواب”.

وتابع “أمام الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ليس مقبولا أن تتضمن الموازنة أي بنود تمس جيوب المواطنين وتزيد من فقرهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام