هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة متحدة ومستمرة بصد عدوان إدارة سجون الاحتلال الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 11:14
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اندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات العدو التي تحمي اقتحامات المستوطنين الصهاينة لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة
إصابة مستوطن صهيوني بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
لجان المقاومة: عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار في القدس والضفة دليل على تنامي وتصاعد العمل المقاومة بوجه العدو المجرم
لجان المقاومة: جرائم العدو لن تخمد جذوة المقاومة المشتعلة في القدس والضفة بل ستزيدها اشتعالاً حتى النصر والتحرير
حركة حماس: هجوم المستوطنين على أهلنا في حي الشيخ جراح هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس التي تشتعل لأجلها كل فلسطين
حماس: نحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا التغول الذي هو بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: اعتداءات على الأسرى بمعتقلي عوفر ومجدو والحركة الأسيرة متحدة ومستمرة بصد عدوان إدارة السجون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستنكر في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي المعلومات المزيفة حول غزو موسكو المزعوم لأوكرانيا
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن أكد لبوتين أن واشنطن وحلفاءها سيكبدون روسيا بشكل فوري كلفة باهظة إذا غزت أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي: على موسكو خفض التصعيد إذا أرادت المضي قدماً في المسار الدبلوماسي بشأن أوكرانيا
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي
محتجون كنديون يواصلون إغلاق جسر يربط البلاد بالولايات المتحدة رفضاً للقيود الصارمة التي تفرضها الحكومة لمواجهة كورونا
الجيش الياباني: العثور على جثة أحد الطيارين اللذين فقدا قبل أسبوعين بعد اختفاء طائرتهما عن الرادار خلال مهمة تدريبية
البرازيل: مقتل شخص بالرصاص في أحداث شغب في ساو باولو بعد نهائي كأس العالم للأندية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس الاوكراني: لا يمكننا تأكيد أو تكذيب المعلومات بشأن غزو روسي محتمل ولكننا نعمل على تقدير ذلك
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: الحفاظ على القدرات النووية السلمية قضية لن ترفع عن الطاولة
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي: الأسرى يتحركون بقيادة واحدة وخطاب واحد بالرفض والتمرد وإرادة المقاومة
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد: إن لم يتراجع السجان عن عدوانه الجديد فانتظروا المواجهة الكبرى خلال شهر رمضان
مقاومون فلسطينيون في جنين والقدس ينفذون عمليات استهدفت قوات العدو تخللها إطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: تعيين ضابط إسرائيلي في البحرين سقوط وطني وسياسي واعتداء على سيادة البحرين
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
أميركا وبريطانيا والنرويج يطلبون من رعاياهم مغادرة أوكرانيا فورا
الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين في كييف بمغادرة أوكرانيا
ارتفاع سعر خام برنت 3 دولارات ليبلغ سعر البرميل 94.44 دولار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وتوقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة متحدة ومستمرة بصد عدوان إدارة سجون الاحتلال الصهيوني
منذ 59 mins
13 February، 2022
الاحتلال الصهيوني
فلسطين
هيئة الاسرى الفلسطينيين
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