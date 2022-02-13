قوى الامن الداخلي: كمين محكم لشعبة المعلومات في محلة التل أسفر عن توقيف عصابة سرقة وسلب نفّذت العديد من العمليات في طرابلس وضواحيها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 11:14

قوى الامن الداخلي: كمين محكم لشعبة المعلومات في محلة التل أسفر عن توقيف عصابة سرقة وسلب نفّذت العديد من العمليات في طرابلس وضواحيها

منذ 1 ساعة 13 February، 2022
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