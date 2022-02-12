الشيخ دعموش: لن نقبل بزيادة ايرادات الدولة من جيوب المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 17:20

الشيخ دعموش: لن نقبل بزيادة ايرادات الدولة من جيوب المواطنين

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
الشيخ دعموش
لبنان

دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش الحكومة الى أن تكون الى جانب المواطنين ولهم وليس عليهم، لتخفف من معاناتهم وأعبائهم، لا أن تزيد من أعبائهم في الموازنة بحجة زيادة ايرادات الدولة او بحجة ان الازمة المالية توجب شراكة الجميع في تحمل المسؤولية.

وقال الشيخ دعموش خلال حفل اختتام مبادرة على “حب فاطمة” الذي نظمه الحزب في منطقة بيروت “نحن لا نقبل بزيادة ايرادات الدولة من جيوب المواطنين، ونرفض تحميل تبعات الازمة المالية والاقتصادية والخسائر الناجمة عنها للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال فرض الرسوم والضرائب عليهم”، وشدد على “أنه اذا كان هناك من يريد إرضاء صندوق النقد الدولي فارضاؤه لا يكون على حساب المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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