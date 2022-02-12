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February 12 2022 - 15:44

صهاينة اعتدوا على المزارعين والاراضي الزراعية في صوريف بالضفة المحتلة

منذ 8 mins 12 February، 2022
زيتون فلسطين
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتلع مستوطنون صهاينة السبت عشرات أشجار الزيتون شرق صوريف، شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، واعتدوا على المزارعين هناك.

وأفاد مدير بلدية صوريف إياد حميدات أن “مستوطني بيت عين المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي بيت امر وصوريف، واقتلعوا أكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة “ظهر المنصرة” شرق صوريف، تعود للمواطنين حسن حميدات، ومحمود حميدات وشقيقه جميل، وعبد المعطي حميدات، وسليمان حميدات”.

وقال حميدات إن “عملية تقطيع أشجار الزيتون نفذت بشكل عشوائي، في أراضي تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، وهي منطقة زراعية يفلحها المزارعون على مدار العام”، وأوضح أن “مواجهات اندلعت في المكان، عندما حاول المزارعون منع المستوطنين من تخريب وتقطيع أشجارهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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