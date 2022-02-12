تحذير من استخدام سماعات الأذن بسبب خطر الفطريات

تتسبب الالتهابات الفطرية في الأذن في انتفاخ واحمرار قناة الأذن، وبالتالي الشعور بآلام حادة. وتشعر الفطريات براحة أكبر في الرطوبة العالية ووسط درجات الحرارة المرتفعة.

ومن شأن الاستخدام المفرط للسماعات التي تعمل بتقنية الـ “بلوثوت” أو السماعات التقليدية إلى خلق بيئة مثالية لتزدهر الفطريات في الأذن، حسب الموقع الإخباري الألماني “إين فرانكن”.

ويشير الموقع للخبير الطبي د. سينا جورابشي نقلاً عن الموقع الطبي الألماني “غيزوندهايت”، إلى أن أي جسم غريب فيالأذن يمكن أن يؤدي إلى مرض في القناة السمعية. ومن شأن ذلك أن يؤدي أيضا إلى ضعف السمع. وينصح الطبيب جورابشي بتفادي استخدام السماعات لساعات طويلة والعودة إلى الطبيب في حال الشعور بالألم بعد استخدام السماعات.

المصدر: dw.com