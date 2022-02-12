بيسكوف: بوتين وبايدن سيجريان اتصالا هاتفيا مساء السبت 12 شباط/ فبراير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 01:34

بيسكوف: بوتين وبايدن سيجريان اتصالا هاتفيا مساء السبت 12 شباط/ فبراير

منذ 2 ساعة 11 February، 2022
بوتين وبايدن
أخبار دولية - روسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بصدد إجراء اتصال هاتفي مساء السبت الـ12 من فبراير الجاري.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الجمعة “بالفعل، طلب الجانب الأمريكي الاتصال بالرئيس بوتين، ومن المخطط لإجراء المكالمة بين الرئيسين مساء الغد بتوقيت موسكو”.

وأضاف أنه “كان هناك طلب خطي من الجانب الأمريكي بهذا الصدد”.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيتصل بالرئيس الروسي “في القريب العاجل”، وسط المخاوف الأمريكية بشأن تحضير روسيا المزعوم “لغزو” أوكرانيا.

المصدر: وكالة نوفوستي

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