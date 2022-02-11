تدابير سير في نفق سليم سلام الليلة لتنفيذ أعمال صيانة وتركيب إشارات ضوئية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتركيب إشارات ضوئية وتحذيرية، ستقوم بلدية بيروت بإقفال نفق سليم سلام (المسلك المتجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت)، اعتبارا من الساعة 23،00 من تاريخ 11/02/2022 ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ يوم غد السبت في 12/02/2022.

كما سيتم إقفال النفق أيضًا (المسلك المؤدي من وسط بيروت باتجاه المدينة الرياضية) اعتبارًا من الساعة 23،00 من تاريخ الغد 12/02/2022، ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ 13/02/2022.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام