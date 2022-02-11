إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للعدو الاسرائيلي في نابلس وقلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2022 - 16:02

إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للعدو الاسرائيلي في نابلس وقلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 16 mins 11 February، 2022
مواجهات
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، فيما اعتدت قوات العدو الإسرائيلي على عدد من الصحفيين بالضرب الجمعة، خلال مواجهات شهدها جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن “قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على 4 صحفيين نقل أحدهم إلى المستشفى خلال تغطيتهم المواجهات في المكان”، مشيرا إلى أن “ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، ونحو 150 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية “أصيبت الصحفية رنين صوافطة خلال تغطيتها المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس”.

المصدر: فلسطين اليوم

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