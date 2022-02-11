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February 11 2022 - 16:02

الناتو وافق على نشر قوات في رومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا

منذ 2 ساعة 11 February، 2022
الناتو
أخبار دولية - دول اوروبية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حلف الناتو وافق على مقترح يقضي بنشر وحدات متعددة الجنسيات في رومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا، فيما لم تذكر هنغاريا فقط من بين كامل الجناح الشرقي. وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لن تطلب من حلفائها في حلف شمال الأطلسي نشر وحدة عسكرية إضافية بسبب الوضع في أوكرانيا.

علاوة على ذلك، وصف رئيس الدبلوماسية الهنغارية سياسة العقوبات الغربية ضد الاتحاد الروسي بأنها فاشلة.

يشار إلى أن روسيا كانت اقترحت على الناتو والولايات المتحدة مشروع معاهدة بشأن الضمانات الأمنية، ورد في شرطها عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في الحلف، فيما كان الشرط الثاني لروسيا يتمثل في عدم نشر أسلحة الناتو في الأراضي المتاخمة للاتحاد الروسي.

المصدر: روسيا اليوم

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