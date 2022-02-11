البراكس: نأمل حل أزمة المازوت بعد عودة منشآت طرابلس والزهراني الى العمل

تمنى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح ان “تكون ازمة شح مادة المازوت اخذت طريقها الى الحل، بعد عودة منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى ضخ هذه المادة في الاسواق المحلية”.

واشار الى ان “هذه المنشآت لطالما أمنت %30 تقريبا من حاجة هذه الاسواق، فهي تشكل ضابط ايقاع وضمانة للامن الاجتماعي، ولا يمكن للمسؤولين عن تأمين دولار استيراد المازوت لها ان يتفرجوا عليها تتوقف مجددا عن تأمينه للمواطنين، وخصوصا ان هذه المادة أكثر من حيوية للتدفئة ولانتاج الطاقة الكهربائية التي من دونها تشل حياتنا اليومية في ظل التقنين الكبير وشبه التام الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان”.

وقال البراكس “اما في ما يتعلق بالباخرة التي تحمل 42 الف طن من المازوت والتي تعرضت لحادث في عمشيت وتم سحبها الى مرفأ الدورة يوم الاحد الفائت، فلا تزال تواجه صعوبات لتفريغها”، مناشدا المعنيين “الاسراع في ايجاد الحلول المطلوبة لتستطيع تفريغ حمولتها في اسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام