التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات بإستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2022 - 19:42
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مجلس الوزراء يقر موازنة 2022: الواردات 39 ألف مليار ل.ل. مقابل نفقات 47 ألف مليار ل.ل. مع عجز 17%
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب جلسة مجلس الوزراء: اتخاذ سلسلة اجراءات في الموازنة خاصة بالموظفين والشأن الاجتماعي
ميقاتي: الموازنة ستعتمد سعر صرف منصة صيرفة والدولار الجمركي لن يزيد أسعار السلع المستهدفة إلا بنسبة لا تتعدى الـ5%
ميقاتي: تم إقرار تصحيح الرسوم والضرائب بما يتناسب مع سعر الصرف وتم خفض الغرامات على التحصيل لمدة ستة أشهر
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو لجلسة تشريعية في الـ21 والـ22 من الشهر الجاري للبت بمقترحات القوانين التي أقرّتها اللجان
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الخارجية وعلى رأسها الأميركية والسعودية
قاووق: مسؤولون سعوديون وأميركيون يجولون بالمناطق ويعقدون لقاءات انتخابية لتحديد المرشحين وتركيب اللوائح وإدارة الحملات
قاووق: خلاصة التدخلات الخارجية هي التحريض على حزب الله وبث الأكاذيب للتشكيك بموقفه من الانتخابات النيابية القادمة
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يهنئ الامام السيد علي الخامنئي ورئيسي الجمهورية والبرلمان في ذكرى انتصار الثورة
الشيخ علي الخطيب: الجمهورية الإسلامية حققت أعظم الإنجازات بفضل قيادتها الحكيمة والرشيدة ووعي شعبها وصموده
الشيخ الخطيب: الجمهورية الإسلامية ماضية في مسيرتها تحت رعاية قيادتها الشجاعة محتضنة قضايا الشعوب المستضعفة
القضاء الإداري في فرنسا يرفض إصدار الأمر بطرد المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المعتقل منذ 38 عاما
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو لضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء
القوات المسلحة اليمنية: استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة من نوع قاصف 2K وتحقيق إصابة دقيقة
الحركة الأسيرة: إذا لم تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها العقابية سنتخذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الساعات القادمة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: ندعم أي مفاوضات توفر الأمن وتحقق مصالح شعبنا ولا نقبل سياسة التهديد أبداً
السيد رئيسي: الظروف الراهنة للاتفاق النووي ناجمة عن تنصّل واشنطن من التزاماتها وغياب حسن النيّة
السيد رئيسي: نعتبر علاقاتنا مع دول الجوار استراتيجية وتعزيز أمن المنطقة لا يتحقق إلاّ بالتعاون الإقليمي
رئيس وزراء العدو نفتالي بينت: توقيع اتفاق نووي مع إيران يشكل خطرا على المنطقة كلها
الخارجية الروسية: القصف الإسرائيلي لأهداف في داخل سوريا مصدر قلق بالغ وانتهاك صارخ للسيادة السورية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعرب عن تشاؤمه إزاء محادثاته مع نظيرته البريطانية ويصفها بأنها بمثابة "حوار الطرشان"
الرئيس الأوكراني: حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسي من جيراننا ولدينا اليوم ما يكفي من القوات للدفاع عن بلدنا
الأمين العام لحلف الناتو: نتابع عن كثب انتشار روسيا في بيلاروسيا وهذه لحظة خطيرة بالنسبة لأمن أوروبا
الأمين العام لحلف الناتو: عدوان جديد من روسيا على أوكرانيا سيقود إلى تعزيز وجود الحلف وليس إلى خفضه
الرئيس التونسي قيس سعيد: المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بآخر
المجلس الأعلى للقضاء في تونس: مجلسنا هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة للسلطة القضائية وقرار سعيد مخالف للدستور
مئات القضاة والمحامين يتظاهرون أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجا على قرار الرئيس سعيّد
مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لإفريقيا
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 4.3% إلى 4% مع ارتفاع التضخم إلى 3.5% في العام 2022
الولايات المتحدة: ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بشكل غير مسبوق مسجلاً 7.5% على أساس سنوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات بإستثناء الشاحنات
منذ 2 ساعة
10 February، 2022
طريق ضهر البيدر
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