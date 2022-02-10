لافروف: روسيا لا ترغب بتهديد أحد بل هي من يتلقى تهديدات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن روسيا لا ترغب بتهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيرته البريطانية ليز تراس في موسكو، “نحن لا نرغب بتهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا”. بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، عقب لقائها مع لافروف، أن روسيا أمامها خياران، إما التعاون مع حلف الناتو أو زيادة الحشود العسكرية على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما سيعد “تهديداً”.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.

المصدر: سبوتنيك