لافروف: هناك فرصة لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل القريب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن هناك فرصة لاستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل القريب. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيرته البريطانية، ليز تراس “بالنسبة للموضوع الإيراني، فإن رأينا واحد، بأن هناك فرصا لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل القريب. لكن ما زال هناك طريق طويل يجب قطعه”.

هذا وتشهد موسكو محادثات بين وزيري خارجية روسيا وبريطانيا، حيث أكدت السفارة البريطانية أن محادثات ليز تراس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ستتناول الشأن الأوكراني. إلى ذلك أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أمس الأربعاء، أن ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي، في المحادثات المتعلقة باستعادة الاتفاق النووي مع إيران، يؤيدون تكثيفها وإيجاد سبل لحل القضايا العالقة.

واستأنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا حول استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، الثلاثاء الموافق لـ 8 شباط/فبراير.

المصدر: سبوتنيك