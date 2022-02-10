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February 10 2022 - 12:52

وزيرة الخارجية البريطانية: لا يمكننا تجاهل حشود روسيا على حدود أوكرانيا

منذ 9 mins 10 February، 2022
إليزابيث تراس
إليزابيث تراس
أخبار دولية - بريطانيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الخميس، أنها “وصلت إلى موسكو لحث روسيا على اتباع المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا”، موضحة أن لندن “لا يمكنها تجاهل الحشود الروسية على الحدود”.

وقالت تراس، خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “الحقيقة هي أنه لا يمكننا تجاهل حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا في محاولة لتقويض سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. ستكون الحرب في أوكرانيا كارثية على الروس والأوكرانيين وعلى الأمن الأوروبي”.

وأكدت تروس أنه “هناك طريق بديل – طريق الدبلوماسية، الذي سيساعد على تجنب الصراع وإراقة الدماء، بصفتي عضوا في مجلس الأمن، أنا هنا لحث روسيا على اتباع هذا المسار”، حسب قولها.

المصدر: سبوتنيك

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