“الجهاد”: على الاحتلال الاسرائيلي أن ينتظر الرد على جريمة اغتيال شهداء نابلس

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عزالدين الأربعاء أن “الأوضاع الميدانية في الضفة المحتلة على صفيح ساخن وهي قابلة للانفجار، لا سيما بعد اغتيال جيش الاحتلال ثلاثة مقاومين في مدينة نابلس”.

وقال عزالدين “على الاحتلال أن ينتظر الرد على جريمة اغتيال ثلاثة فلسطينيين، ولابد أن يعلم أن ممارساته ستقابل بالرد من قبل المقاومة الفلسطينية”، وأوضح أن “العدو سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلا”، وأضاف أن “وتيرة المقاومة ضد الاحتلال في مدن وقرى الضفة متصاعدة وأن الشعب الفلسطيني لا يسكت على جرائم العدو ويواصل تنفيذ عمليات إطلاق نار وطعن تسفر عن قتل جنود ومستوطنين ووقوع اصابات”.

وشدد عزالدين على أن “دماء الشهداء الثلاثة في نابلس هي دفاع عن الشعب والأمة العربية ضد قوات الاحتلال التي تسبيح الأرض والمقدسات”، ودعا “أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة أن يكونوا على قدر من مستوى تضحيات الشهداء”، ورأى ان “الجميع شريك في حماية المقاومين من أعين الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم