فلسطين المحتلة: مقاومون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين بوابل من الرصاص وقوات الاحتلال تغلق الحاجز بشكل كامل وتنتشر في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 16:04

فلسطين المحتلة: مقاومون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين بوابل من الرصاص وقوات الاحتلال تغلق الحاجز بشكل كامل وتنتشر في المكان

منذ 29 mins 9 February، 2022
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