فلسطين المحتلة: مقاومون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين بوابل من الرصاص وقوات الاحتلال تغلق الحاجز بشكل كامل وتنتشر في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 16:04
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الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع قناة العالم: الحركة الإسرائيلية في الجو تراجعت بشكل كبير بعد تفعيلنا الدفاعات الجوية
السيد حسن نصرالله: المقاومة تعتبر أنها معنية بامتلاك أي سلاح يمكّنها من أن تدافع عن شعبها وبلدها
السيد نصرالله: قرارنا نصنعه نحن وحزب الله يضع مصالح لبنان أولاً وعلى الآخرين أن يقولوا لنا ماذا قدموا للبنان
السيد نصرالله: نحن لا نتدخل في المفاوضات بشأن ترسيم الحدود لأننا لا نعترف بوجود "إسرائيل"
السيد نصرالله: أي شبهة تطبيع أو تعاون أو تنسيق مع العدو لن نرضى بها وسنقف ضدها وهذا الموقف الرسمي اللبناني
السيد نصرالله: من يطلب من لبنان أو أي حزب أن لا يتدخل في شؤونه الداخلية عليه أن يكف أولاً عن التدخل في شؤوننا الداخلية
السيد نصرالله: لا مشكلة لدى حزب الله بأي حوار مع الدول الخليجية أو أي دولة عربية انطلاقاً من مصلحة لبنان
السيد نصرالله: قرار الرئيس الحريري مؤسف وغياب تيار المستقبل له تأثير كبير في الانتخابات وفرص التعاون تبقى قائمة
السيد نصرالله: وجودنا في الحياة السياسية يخدم هدفين حماية المقاومة في مواجهة "إسرائيل" وبناء الدولة والمؤسسات
السيد نصرالله: إيران سترد بالمباشر إذا قُصفت من قبل "إسرائيل" وردها سيكون قوياً وقاسياً وشديداً
السيد نصرالله: استهداف اليمنيين للإمارات هو رد فعل والواضح أن هذا الرد مستمر في حال استمر التدخل الإماراتي في الحرب
السيد نصرالله: الذي يحمي الإمارات هو انسحابها من الحرب على اليمن وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
السيد نصرالله: التطبيع ينفع "إسرائيل" مالياً واقتصادياً وإعلامياً لكن عسكرياً هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا نفعاً لـ"إسرائيل"
السيد نصرالله: نشيد بموقف الجزائر من القضية الفلسطينية ورفضها عضوية تل أبيب في الاتحاد الأفريقي
السيد نصرالله: المعطيات الميدانية تجعل الشعب الفلسطيني بجميع توجهاته أمام خيار واحد هو المقاومة
رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية يزور الرئيس عون وقائد الجيش والمدير العام للأمن العام
الرئيس نجيب ميقاتي يؤكّد خلال لقائه آموس هوكشتاين أنّه سيبحث المقترحات الجديدة للترسيم مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب
الرئيس نبيه بري يبرق إلى الإمام الخامنئي ورئيسي الجمهورية ومجلس الشورى مهنئاً بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
الرئيس بري للإمام الخامنئي: 43 فجراً على انبلاج ربيع المستضعفين ودوام الثبات والتألق والمنعة والاقتدار
الرئيس بري للإمام الخامنئي: الثورة التي أوقد شعلتها الإمام الراحل واشتد ساعدها في ظل قيادتكم كانت وستبقى الأمل والرجاء
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي جديد قادر على إصابة أهداف على بعد 1450 كلم بدقة
إضراب شامل يعم مدناً عدة في الضفة الغربية المحتلة حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في نابلس
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو قرب باب الزاوية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
وزارة الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين وخسائر مادية جراء عدوان صهيوني بالصواريخ على محيط مدينة دمشق
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: نرفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء
الكاظمي: استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وجر المشكلات إلى داخل البلاد أو إشراكها في مشكلات الخارج أمر مرفوض
الكرملين يقول إنّ مؤشرات إيجابية برزت بشأن تسوية للأزمة الأوكرانية عقب لقاء الرئيسين الفرنسي والأوكراني في كييف
الخارجية الروسية: نأمل ألا يؤدي تصعيد الوضع في أوكرانيا إلى مرحلة تستدعي الرد العسكري من قبلنا
وزير خارجية أوكرانيا: الدبلوماسية تستمر في خفض التوتر وطريقة استجابة الدول الأوروبية للأزمة ستحدد مستقبل الأمن الأوروبي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: حشود الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروسيا تشكل تهديداً لكل دول المنظمة
الدفاع الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء صفقة أسلحة مع تايوان وإنهاء الاتصالات بين عسكريي البلدين
منظمة الصحة العالمية: تسجيل نصف مليون وفاة بكوفيد-19 في العالم منذ اكتشاف المتحور أوميكرون وهذه حصيلة أكثر من مأساوية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
14 قتيلاً و34 جريحاً جراء انهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة وسط كولومبيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فلسطين المحتلة: مقاومون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين بوابل من الرصاص وقوات الاحتلال تغلق الحاجز بشكل كامل وتنتشر في المكان
منذ 29 mins
9 February، 2022
عاجل
حاجز الجلمة
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