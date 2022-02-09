الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين صوماليين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على مسؤولين صوماليين حاليين وسابقين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، عن “تقييد إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليئين أو السابقين أو الأفراد الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض العملية الانتخابية في الصومال، بما في ذلك التورط باستخدام العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات الجائرة أو ترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة، والتلاعب بالعملية الانتخابية”، بحسب بلينكن.

وأضاف، أن أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص، سيخضعون أيضا لهذه القيود.

وأكد بلينكن، “دعم الشعب الصومالي بقوة”، قائلاً “نحن ملتزمون بالعمل معا لتعزيز الديمقراطية والازدهار المتبادل لكلا بلدينا”، حسب زعمه.

المصدر: روسيا اليوم