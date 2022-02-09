فلسطين اليوم : مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة بيت ايل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 14:32

فلسطين اليوم : مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة بيت ايل

منذ 20 mins 9 February، 2022
أخبار موقع المنار

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